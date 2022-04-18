***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
18.04.2022 09:19
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş. 18 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, küresel büyüme vizyonu ve yatırım planları çerçevesinde Kar Dağıtım Politikası gözden geçirilmiş ve ekteki gibi revize edilmiştir. Revize edilen Kar Dağıtım Politikası, 2022 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021392
BIST
12:122.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,12
|Açılış
|: 2.503
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2.510
En Düşük
2.491
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12:1215,8197
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939,00
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler12:12
|OYYAT
|59,50
|3.947.171
|% 9,98
|
|MEPET
|3,48
|18.025.739
|% 9,43
|
|OYAYO
|6,95
|2.811.823
|% 9,28
|
|ISKPL
|5,01
|47.859.577
|% 8,21
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ISGYO
|12,59
|53.407.044
|% -4,62
|
|KARYE
|16,50
|136.497.499
|% -4,46
|
|KAPLM
|56,50
|4.412.323
|% -4,07
|
|GARAN
|14,05
|1.524.465.897
|% 1,08
|
|THYAO
|37,82
|1.276.449.148
|% 0,21
|
|KOZAL
|173,60
|943.095.667
|% 2,30
|
|YKBNK
|5,19
|869.317.021
|% 0,00
|
|ASELS
|27,84
|835.970.226
|% 1,09
|
|TSKB
|1,95
|365.443.739
|% 3,72
|
|YKBNK
|5,19
|869.317.021
|% 0,00
|
|ODAS
|2,39
|310.624.528
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,21
|137.015.717
|% 2,54
|
|GARAN
|14,05
|1.524.465.897
|% 1,08
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6443
|14,6495
|% 0,12
|
|Euro
|15,8109
|15,8197
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0100
|19,1054
|% -0,24
|
|Frank
|15,4508
|15,5439
|% -0,00
|
|Riyal
|3,8936
|3,9131
|% 0,08
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.993
|18,02
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,51
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.230
|-11,00
|
|Tam
|6.184
|6.338
|66,04
|
|Yarım
|2.989
|3.066
|31,94
|
|Çeyrek
|1.499
|1.533
|15,97
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,22
|