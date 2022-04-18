***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş. 18 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, küresel büyüme vizyonu ve yatırım planları çerçevesinde Kar Dağıtım Politikası gözden geçirilmiş ve ekteki gibi revize edilmiştir. Revize edilen Kar Dağıtım Politikası, 2022 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021392BIST