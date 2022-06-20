***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 20.06.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 Peşin 0,5708050 57,0805 10 0,5137245 51,37245B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 Peşin 0,5708050 57,0805 10 0,5137245 51,37245Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 20.07.2022 22.07.2022 21.07.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 0 0B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 20 Haziran 2022 tarihli kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan 2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarına göre 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 1.679.749.785 TL net konsolide dönem karından• Net %51,4 ve brüt %57,1 oranında olmak üzere brüt 700 milyon TL nakit kar payı dağıtılması,• Kalan tutarın genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,• Nakit kar payının 20 Temmuz 2022 tarihinden itibaren dağıtılması hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 AKSEN Kar Dağıtım Tablosu_2021.pdfEK: 2 AKSEN Dividend Distribution Table_2021ENG.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.226.338.2362. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 45.467.523Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.400.326.631 1.271.841.5564. Vergiler ( - ) 565.239.976 277.367.7265. Net Dönem Kârı 1.679.749.785 994.473.8296. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 49.723.691 49.723.6918. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.630.026.094 944.750.138Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.630.026.094 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.370.582 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.633.396.676 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 61.316.912 0* Nakit 61.316.912 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 638.683.088 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 63.868.309 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 866.157.785 180.881.82920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 301.963.378,72 0 18,53 0,514 51,4B Grubu 328.036.621,28 0 20,12 0,514 51,4TOPLAM 630.000.000 0 38,65 0,514 51,4Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNet hesaplama %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038330BIST