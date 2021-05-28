***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.05.2021 14:47
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılmasının Genel Kurul'da onaylanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılması hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadilSPK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938667
BIST
16:081.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,43
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.420
En Düşük
1.401
16:088,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0900
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
16:0810,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0428
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
16:08524,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,82
|Açılış
|: 524,08
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
524,94
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler16:06
|IZTAR
|22,46
|24.049.037
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.935.964
|% 9,72
|
|AVHOL
|7,04
|4.136.739
|% 8,31
|
|AYES
|24,00
|2.034.437
|% 8,11
|
|GEDZA
|41,22
|51.711.750
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.256.340
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|36.419.466
|% -9,93
|
|SANFM
|15,93
|3.253.931
|% -9,02
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,97
|1.197.042.473
|% 0,13
|
|THYAO
|12,95
|881.693.113
|% -0,77
|
|EREGL
|19,21
|662.639.802
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,16
|494.887.024
|% 0,00
|
|BIMAS
|63,45
|490.332.932
|% 4,96
|
|YKBNK
|2,16
|494.887.024
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|318.313.115
|% -0,53
|
|GARAN
|7,97
|1.197.042.473
|% 0,13
|
|TSKB
|1,33
|104.504.306
|% 0,76
|
|THYAO
|12,95
|881.693.113
|% -0,77
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5852
|8,5875
|% 1,05
|
|Euro
|10,4215
|10,4316
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,1294
|12,1902
|% 0,80
|
|Frank
|9,4916
|9,5488
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2865
|2,2979
|% 1,20
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|1,01
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,70
|
|Cumhuriyet
|3.445
|3.497
|43,00
|
|Tam
|3.437
|3.523
|49,95
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|24,16
|
|Çeyrek
|833
|852
|12,08
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,30
|
Seans Raporu
16:06
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-
16:21TUCLK
Yüzde 6.06 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 326, 266 adet işlem
-
16:18IZTAR
Yüzde 9.89 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 030, 187 adet işlem
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 58 artarak (% 0.71 ) 1, 500
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16:17XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 11, 319.00 milyon TL de
-
16:17TUCLK
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 440 adet işlem