***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılmasının Genel Kurul'da onaylanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.05.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılması hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 tadilSPK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938667BIST