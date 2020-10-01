***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
01.10.2020 16:50
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat Yeşilyurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Akif Şam Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Pınar Saatcıoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877782
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
18:059,0984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0422
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
18:05475,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 8,15
|Açılış
|: 475,17
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.826.856
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.919.392
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|2.070.684
|% -10,00
|
|NATEN
|36,72
|462.587.468
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.632.785
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|4.091.064
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.336.318.764
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.905.304.855
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.757.241.055
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.469.591.132
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.175.119.736
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.336.318.764
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.905.304.855
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.469.591.132
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|776.935.975
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.616.722
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7357
|7,7417
|% 0,26
|
|Euro
|9,0846
|9,0984
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,9395
|9,9894
|% 0,14
|
|Frank
|8,3952
|8,4457
|% 0,77
|
|Riyal
|2,0591
|2,0694
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|20,78
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,47
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|40,51
|40,51
|-1,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051