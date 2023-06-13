***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
13.06.2023 17:58
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Halit Haydar Yıldız Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Saniye Aslı Erem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Halit Haydar Yıldız Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Saniye Aslı Erem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Halit Haydar Yıldız Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İlhan Helvacı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158434
BIST
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En Yüksek
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0525,5777
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:051.473,96
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|
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|29,8282
|% 0,73
|
|Frank
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|% 0,31
|
|Riyal
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|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-16,88
|
|Altın Gr.
|1.475
|1.475
|-11,62
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.801
|4.891
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.401
|2.445
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,41
|
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|17,98
|-0,30
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|B. Petrol
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|73,99
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|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
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17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
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17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
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17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
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17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem