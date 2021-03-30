***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
30.03.2021 09:23
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/03/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/03/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz, 29 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi, imza tarihinden itibaren bir yıldır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921654
BIST
12:081.389
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BIST En Aktif Hisseler12:08
|CMBTN
|337,20
|5.646.414
|% 9,98
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|LUKSK
|80,50
|8.009.990
|% 9,97
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|GLRYH
|11,16
|17.263.992
|% 9,95
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|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
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|RTALB
|27,88
|30.975.061
|% 9,94
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|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
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|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
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|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
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|SANEL
|5,20
|1.203.431
|% -6,81
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|KSTUR
|296,60
|43.600
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|FROTO
|195,90
|526.681.312
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|GARAN
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|456.479.225
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|THYAO
|12,64
|397.481.570
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|BJKAS
|7,77
|365.700.260
|% 6,44
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|EKGYO
|1,95
|359.993.582
|% -3,94
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|EKGYO
|1,95
|359.993.582
|% -3,94
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|IHLGM
|1,13
|111.308.149
|% -0,88
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|GARAN
|6,85
|456.479.225
|% -0,58
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|OSTIM
|3,11
|190.369.190
|% 4,01
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|YKBNK
|2,20
|113.386.676
|% 0,46
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|12:08
|Alış
|Satış
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|Dolar
|8,3105
|8,3151
|% 1,41
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|Euro
|9,7648
|9,7760
|% 1,12
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|Sterlin
|11,4300
|11,4874
|% 1,69
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|Frank
|8,8034
|8,8564
|% 1,37
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|Riyal
|2,2130
|2,2241
|% 1,63
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|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-12,75
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|Altın Gr.
|455
|455
|4,15
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|Cumhuriyet
|3.010
|3.055
|37,00
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|Tam
|2.998
|3.075
|39,22
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|Yarım
|1.449
|1.488
|18,97
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|Çeyrek
|727
|744
|9,49
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|Gümüş.Ons
|24,49
|24,53
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,08
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|B. Petrol
|64,69
|64,69
|-0,23
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