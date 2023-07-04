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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

04.07.2023 11:45
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/03/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/03/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/07/2023
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 4 Temmuz 2023 tarihi itibariyle 9,13 olarak belirlenmiştir (10 tam puan üzerinden).
  
Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır:
  
·        Pay Sahipleri bölümü: 91,70
  
·        Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü: 95,41
  
·        Menfaat Sahipleri bölümü: 96,04 
  
·        Yönetim Kurulu bölümü:  86,05
  
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin hazırlanan rapor Şirketimizin internet sitesinde (https://www.aksainvestorrelations.com/tr/) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
91,7 95,41 96,04 86,05 91,3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165066


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Tam 10.655 10.943 29,86  
Yarım 5.184 5.318 8,00  
Çeyrek 2.600 2.659 4,00  
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