***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi29/03/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi29/03/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi04/07/2023AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 4 Temmuz 2023 tarihi itibariyle 9,13 olarak belirlenmiştir (10 tam puan üzerinden).Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır:· Pay Sahipleri bölümü: 91,70· Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü: 95,41· Menfaat Sahipleri bölümü: 96,04· Yönetim Kurulu bölümü: 86,05Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin hazırlanan rapor Şirketimizin internet sitesinde (https://www.aksainvestorrelations.com/tr/) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not91,7 95,41 96,04 86,05 91,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165066BIST