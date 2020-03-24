***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2020 11:39
tüm dünyada etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde, çalışanlarımız ve ailelerinin de korunması amacıyla, Genel Merkezimizde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren şirketin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personel dönüşümlü olarak işe gelmekte veya uzaktan erişim ile çalışmaktadır. Bununla beraber, santrallerimizde kesintisiz enerji üretimini sağlamak üzere yeterli personelimiz çalışmalarına devam etmekte olup, şirketimizin faaliyetleri alınan önlemlerden etkilenmemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831663
BIST
13:2388.160
En Yüksek
|Değişim
|: 4,65%
|| 3.913,88
|Açılış
|: 87.571
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|Önceki Kapanış
|: 84.246
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88.303
En Düşük
87.050
13:236,4827
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0779
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,5660
En Düşük
6,4714
13:237,0431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,0232
13:23332,47
En Yüksek
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|Açılış
|: 332,47
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|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
336,72
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|TATGD
|5,83
|9.691.933
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.124.236
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,20
|8.491.038
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.943.237
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|229.175
|% 10,00
|
|MZHLD
|9,51
|11.823
|% -6,58
|
|KSTUR
|21,14
|4.334
|% -3,91
|
|MTRYO
|5,25
|1.075.289
|% -2,42
|
|YONGA
|8,60
|22.799
|% -1,15
|
|MMCAS
|0,89
|5.001
|% -1,11
|
|GARAN
|7,40
|506.403.134
|% 7,09
|
|THYAO
|8,16
|292.974.064
|% 5,84
|
|ASELS
|22,02
|256.510.492
|% 5,87
|
|YKBNK
|1,86
|115.369.821
|% 5,08
|
|ISFIN
|2,84
|115.315.074
|% 3,65
|
|GARAN
|7,40
|506.403.134
|% 7,09
|
|YKBNK
|1,86
|115.369.821
|% 5,08
|
|EKGYO
|1,12
|51.969.416
|% 4,67
|
|ODAS
|1,23
|50.475.298
|% 6,03
|
|TSPOR
|1,96
|78.607.492
|% 9,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5707
|7,6087
|% 0,25
|
|Frank
|6,6247
|6,6646
|% -0,18
|
|Riyal
|1,7187
|1,7273
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.598
|40,05
|
|Altın Gr.
|332
|333
|5,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,13
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|0,15
|
|B. Petrol
|28,46
|28,46
|1,43
|