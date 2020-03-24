***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









tüm dünyada etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde, çalışanlarımız ve ailelerinin de korunması amacıyla, Genel Merkezimizde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren şirketin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personel dönüşümlü olarak işe gelmekte veya uzaktan erişim ile çalışmaktadır. Bununla beraber, santrallerimizde kesintisiz enerji üretimini sağlamak üzere yeterli personelimiz çalışmalarına devam etmekte olup, şirketimizin faaliyetleri alınan önlemlerden etkilenmemektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831663BIST