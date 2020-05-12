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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.05.2020 10:33
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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Aksa Enerji, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşmayı Özbekistan Enerji Bakanlığı ile imzalamıştır.      Aksa Enerji, 2018 yılında kısmi lisans iptali yaparak bir bölümünü iletim sisteminden çıkardığı Antalya Ali Metin Kazancı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'ndeki mevcut ekipmanı Özbekistan'a taşıyarak, 240 MW kapasiteli bir doğal gaz kombine çevrim santrali kuracaktır. Amerikan Doları bazında belirlenen garantili kapasite bedeli ile 25 yıl boyunca hizmet verecek santralin enerji üretiminde kullanacağı doğal gazın temini Özbekistan'ın gaz tedarik şirketi Uztransgaz tarafından sağlanacaktır. Gerekli yer tahsislerinden sonra başlayacak santral inşaatının azami 12 ay süre içinde tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. İmzalanan bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken koşullar sağlandığında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulacaktır.   Aksa Enerji'nin Taşkent'te kuracağı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali yılda yaklaşık 2 milyar KWsa elektrik üretecektir. Santral, Özbekistan hükümetinin enerjide kaynak çeşitliliği sağlama ve tasarruf stratejisi açısından büyük önem arz etmektedir.   Türkiye'de bugüne kadar çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak 30'u aşkın santral kurmuş ve işletmiş bir serbest enerji üreticisi olarak, son yıllarda küreselleşme stratejisi doğrultusunda yurt dışı yatırımlara ağırlık verilmektedir. KKTC, Gana, Madagaskar ve Mali'de kurduğumuz santrallerin ardından Özbekistan ile yapmış olduğumuz bu anlaşma, şirketimizin globalleşme stratejisinin devamı açısından önemli bir adımdır.   Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844322


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