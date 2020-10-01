***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.10.2020 tarihli 468 No'lu toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi uyarınca, Sn. Pınar Saatcıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olan Pınar Saatcıoğlu, kariyerine PriceWaterhouseCoopers ("PwC")'da Denetçi olarak başlamış, ardından 2007-2009 yılları arasında HSBC'de Hisse Senedi Araştırma Analisti olarak görev almıştır. 2009-2013 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak görev yapan Saatcıoğlu, 2013 yılında Turcas Petrol A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmış ve 7 yıl boyunca buradaki görevine devam etmiştir. Finans sektöründe 15 yıldan fazla deneyimi bulunan Pınar Saatcıoğlu 01.10.2020 tarihi itibarıyla Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak göreve başlamıştır. Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877778BIST