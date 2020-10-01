***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 16:47
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.10.2020 tarihli 468 No'lu toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi uyarınca, Sn. Pınar Saatcıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olan Pınar Saatcıoğlu, kariyerine PriceWaterhouseCoopers ("PwC")'da Denetçi olarak başlamış, ardından 2007-2009 yılları arasında HSBC'de Hisse Senedi Araştırma Analisti olarak görev almıştır. 2009-2013 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak görev yapan Saatcıoğlu, 2013 yılında Turcas Petrol A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmış ve 7 yıl boyunca buradaki görevine devam etmiştir. Finans sektöründe 15 yıldan fazla deneyimi bulunan Pınar Saatcıoğlu 01.10.2020 tarihi itibarıyla Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak göreve başlamıştır. Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877778
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|462.678.314
|% -10,00
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|% 0,28
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|ASELS
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|
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|THYAO
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|% 0,38
|
|SISE
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|GARAN
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|TURSG
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|EKGYO
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|Satış
|%
|
|Dolar
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|
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|Frank
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|Riyal
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|%
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|20,96
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|Altın Gr.
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|474
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|Cumhuriyet
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|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
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|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
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|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,64
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051