***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 11:12
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yayınlanan 22 Ekim 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda, Kamerun'da 150 MW kurulu güçte doğal gaz kaynaklı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı (MINEE) ile bir ön mutabakat anlaşması, Victoria Oil & Gas Plc'nin %100 bağlı ortaklığı olan Gaz du Cameroun S.A. ile doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir protokol imzalandığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Öte yandan, Kongo Cumhuriyeti'nde ise doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için ön lisans alındığı bilgisi de kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Pandemi süreci nedeniyle projelerde bazı gecikmeler yaşanmakta olup, görüşmeler her iki ülkede de devam etmektedir.
Kamerun ve Kongo yatırım planlarına ilişkin somut gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883015
BIST
15:251.204
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|: -0,61%
|| -7,37
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1.197
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:25
|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.344.569
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.950.073
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.655.537
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,22
|2.650.511.114
|% -4,12
|
|TSKB
|1,82
|2.425.758.272
|% 7,69
|
|AKBNK
|5,20
|692.118.654
|% -3,70
|
|VAKBN
|4,18
|611.637.750
|% -3,69
|
|SISE
|6,92
|606.690.538
|% -0,57
|
|TSKB
|1,82
|2.425.758.272
|% 7,69
|
|GARAN
|7,22
|2.650.511.114
|% -4,12
|
|SKBNK
|2,02
|577.851.697
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,30
|588.940.165
|% -3,36
|
|VAKBN
|4,18
|611.637.750
|% -3,69
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9537
|7,9590
|% 1,87
|
|Euro
|9,4082
|9,4165
|% 1,65
|
|Sterlin
|10,3562
|10,4081
|% 1,13
|
|Frank
|8,7034
|8,7558
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1082
|2,1188
|% 1,51
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-19,49
|
|Altın Gr.
|485
|486
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|5,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|0,16
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|0,08
|
|Çeyrek
|775
|793
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|0,21
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Seans Raporu
15:25
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15:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FORMT, TSGYO, KERVN, ETYAT, KATMR, VANGD, AVOD, BRKO, EGCYO, EGCYH