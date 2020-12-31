***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 17:25
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yayınlanan 17 Kasım 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin Mali'deki 40 MW kurulu güce sahip Akaryakıt Enerji Santraline ilişkin Energie Du Mali S.A. ile olan ve süresi sona eren mevcut sözleşme, yeni sözleşme şartlarının belirlenmesi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni sözleşme şartlarına ilişkin görüşmeler halen devam etmekte olup, mevcut sözleşme 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Santral, mevcut sözleşme şartlarına göre faaliyetlerine devam etmektedir.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896117
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,4500
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|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,0835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0194
|Açılış
|: 9,1200
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|Önceki Kapanış
|: 9,0650
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9,2087
En Düşük
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18:00454,07
En Yüksek
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|: 1,03%
|| 4,61
|Açılış
|: 454,07
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|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4163
|7,4233
|% 0,54
|
|Euro
|9,0691
|9,0860
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,1278
|10,1785
|% 1,03
|
|Frank
|8,3805
|8,4310
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9757
|1,9856
|% 0,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|4,56
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|51,31
|51,31
|-0,32
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Seans Raporu
18:00
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17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SAHOL, AKBNK
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, UMPAS, MAALT, TKNSA, PSDTC, KSTUR, SNKRN, KRONT, OYAYO, CMBTN
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17:57
OYAYO, TKNSA, BASCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında