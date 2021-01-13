***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş. ("Şirket") 13 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca,i) Şirket'in stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak idari kararların alınmasına yönelik Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunmak amacıyla "İcra Komitesi" oluşturulmasınaii) İcra Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesineİcra Komitesi Başkanı- Sn. Şaban Cemil Kazancıİcra Komitesi Başkan Yardımcısı-Sn. Korkut Öztürkmenİcra Komitesi Üyesi - Sn. Ahmet Serdar Nişliİcra Komitesi Üyesi- Sn. Ömer Muzaffer Baktırİcra Komitesi Üyesi- Sn. Barış Erdenizİcra Komitesi Üyesi- Sn. Yaşar Erkin Şahinöziii) Ekli İcra Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın onaylanmasına ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.Not: Sn. Barış Erdeniz ve Sn. Yaşar Erkin Şahinöz'ün özgeçmişleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.Özgeçmiş- Barış ErdenizBarış Erdeniz, Doğuş Koleji'nin ardından Yeditepe Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletme lisans eğitimini 2010 yılında tamamlamıştır. Çalışma hayatına Turmak Makina'da İş Geliştirme Müdürü olarak başlayan Erdeniz, 2013 yılında Elektrik Satışı alanında faaliyet göstermek üzere kurduğu şirketi vasıtasıyla Enerji Sektörü'ne adım atmıştır. 2014 yılında kurduğu Erdeniz Yönetim Danışmanlığı şirketi aracılığıyla Yönetim Danışmanı olarak Kazancı Holding'e katılan Erdeniz bu görevinde organizasyonel gelişim, operasyonel verimlilik ve dijital dönüşüm alanında Holding'in iş süreçlerine katkı sağlayan birçok başarılı projeye imza atmış ve ardından Ağustos 2017 tarihi itibariyle Kazancı Holding'e Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 2017 yılından bugüne aynı misyon ile Holding'in İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri, Tedarik Zinciri, Hukuk ve Denetim gibi ortak departmanları aracılığıyla operasyonel mükemmellik ve dijitalleşme yatırımlarına liderlik eden Erdeniz, aynı zamanda Holding'in Elektrik, Tarım ve Turizm faaliyetlerinden de sorumludur. Barış Erdeniz, Ocak 2021 itibariyle Aksa Enerji İcra Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.Özgeçmiş- Yaşar Erkin ŞahinözBoğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Erkin Şahinöz, ABD'de University of Nebraska'da ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel çalışma hayatına 1999 yılında Araştırma Asistanı olarak başlayan Şahinöz, ABD danışmanlık şirketi Business Development Center'da danışmanlık yapmıştır. 2002 yılında ABD Merkez Bankası'nda göreve başlayan Şahinöz, daha sonra Ekonomik Araştırmalar Grubu Direktörü olarak atanmıştır. Şahinöz, 2007 yılında Arıkanlı Holding'de Strateji Koordinatörlüğü ve İş Geliştirme Departmanı'nı, 2009 yılında ise Erste Bank'ın Türkiye Genel Müdürlüğü'ne atanmasıyla bankanın Türkiye operasyonlarını sıfırdan kurmuştur. Başta İstanbul Sanayi Odası olmak üzere birçok kurumun Strateji, İş Geliştirme ve Ekonomi Danışmanı olarak çalışan Şahinöz, aynı zamanda TİM Danışmanlık bünyesinde bankalara ve reel sektör firmalarına çeşitli alanlarda eğitimler vermekte ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Temmuz 2019-Aralık 2020 arasında Aksa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şahinöz, Ocak 2021'de Aksa Enerji'ye Danışman ve İcra Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901933BIST