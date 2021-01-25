***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2021 09:11
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yayınlanan 8 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, %100 oranındaki bağlı ortaklığımız "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş."nin ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya iletilen başvuru onaylanmış ve TEİAŞ ile enterkonneksiyon hattı kullanım anlaşması imzalanmıştı.
24 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bahsi geçen enerji ihracatı ticari faaliyetleri başlamıştır. Böylelikle, Aksa Enerji'nin faaliyet gösterdiği ülke sayısı altıya ulaşmıştır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904079
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|GLBMD
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|8.880.076
|% 9,93
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|OZBAL
|8,41
|12.464.344
|% 9,93
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|VERTU
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|43.547.520
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|OZRDN
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|% -7,85
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|UZERB
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|% -6,61
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|DOKTA
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|% -3,22
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|HLGYO
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|159.059.230
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|HLGYO
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|TURSG
|7,37
|147.780.542
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|IHLGM
|1,51
|70.365.802
|% 2,03
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|26,26
|64.145.521
|% 7,53
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|IHLGM
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|% 2,03
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|TURSG
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|% 1,94
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|BNTAS
|5,62
|57.335.693
|% 9,13
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|HDFGS
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|29.195.141
|% 3,99
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|SAFKR
|11,86
|60.779.108
|% 4,40
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|Euro
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|8,9771
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|Sterlin
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|10,1229
|% -0,35
|
|Frank
|8,2891
|8,3390
|% -0,56
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|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,58
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|Alış
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|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,62
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|Altın Gr.
|439
|439
|-2,72
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|2.959
|-16,00
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|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
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|1.439
|-8,23
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|-4,11
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|Gümüş.Ons
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|25,57
|0,10
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|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,02
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|B. Petrol
|55,55
|55,55
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