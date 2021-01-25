***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yayınlanan 8 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, %100 oranındaki bağlı ortaklığımız "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş."nin ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya iletilen başvuru onaylanmış ve TEİAŞ ile enterkonneksiyon hattı kullanım anlaşması imzalanmıştı.24 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bahsi geçen enerji ihracatı ticari faaliyetleri başlamıştır. Böylelikle, Aksa Enerji'nin faaliyet gösterdiği ülke sayısı altıya ulaşmıştır.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904079BIST