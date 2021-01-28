***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yayınlanan 17 Kasım 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin Mali'deki 40 MW kurulu güce sahip Akaryakıt Enerji Santraline ilişkin Energie Du Mali S.A. ("EDM") ile olan ve süresi sona eren mevcut sözleşme, yeni sözleşme şartlarının belirlenmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, EDM ile Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve %100 bağlı ortaklığı Aksa Mali SA arasında imzalanan anlaşmalar uyarınca:i) 40 MW kurulu güce sahip Enerji Santrali'nin 30 MW kurulu güce denk gelen üretimi, Avro cinsinden garantili kapasite bedeli karşılığında EDM tarafından 3 yıl boyunca satın alınacaktır.ii) Mevcut santrale ek olarak, Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından 20 MW kurulu güce sahip Enerji Santrali 2021 yılı ikinci çeyreğinde kurulacak olup, bu kurulu güce denk gelen üretimi, Avro cinsinden garantili kapasite bedeli karşılığında EDM tarafından 3 yıl boyunca satın alınacaktır.Yeni sözleşme kapsamında hem vade uzatımı hem de 30 MW'dan 50 MW'a garantili kapasite artışı sağlayan Aksa Enerji Üretim A.Ş., küreselleşme stratejisi kapsamında Afrika'daki konumunu pekiştirmiştir.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905099BIST