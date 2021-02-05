***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 14:33
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi yenilenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907815
BIST
15:531.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,07
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
15:537,0674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0684
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
15:538,4768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0737
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
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8,5826
En Düşük
8,4640
15:53409,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,19
|Açılış
|: 409,45
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,05
BIST En Aktif Hisseler15:52
|RODRG
|21,12
|5.536.512
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.730.338
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.230.273
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.757.643
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|KONTR
|71,80
|55.350.323
|% -5,77
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|127,40
|1.529.803.382
|% 4,86
|
|SISE
|7,75
|1.156.781.183
|% 0,52
|
|GARAN
|9,99
|858.731.937
|% 0,71
|
|DOHOL
|4,11
|727.439.103
|% 0,00
|
|THYAO
|12,34
|712.501.536
|% 1,15
|
|TSKB
|1,86
|374.781.577
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|466.559.830
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,11
|727.439.103
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,71
|425.457.726
|% 5,86
|
|SISE
|7,75
|1.156.781.183
|% 0,52
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0643
|7,0694
|% -0,93
|
|Euro
|8,4700
|8,4758
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,6480
|9,6964
|% -0,83
|
|Frank
|7,7969
|7,8439
|% -0,82
|
|Riyal
|1,8779
|1,8873
|% -0,99
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,87
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|-29,61
|
|Yarım
|1.302
|1.337
|-14,33
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
|