***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Sn. Yaşar Erkin Şahinöz 29 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'ndan istifa etmişti.Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Aday Gösterme Komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu kapsamında, ekte özgeçmişi ile bağımsızlık beyanı bulunan Sn. Halit Haydar Yıldız'ın 30 Temmuz 2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve ilgili atamanın Şirketimiz'in 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921556BIST