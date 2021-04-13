***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 09:17
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 12 Nisan 2021 tarihinde General Electricity Company of Libya (GECOL) ile Tripoli şehrinde kurulacak olan ve 1.320 MW kurulu güce sahip olması planlanan elektrik üretim santralinin mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetlerini üstlenmek üzere bir ön protokol imzalamıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927071
BIST
12:031.359
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.380
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455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:02
|MTRKS
|49,56
|5.204.989
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|802.328
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.667.927
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.630.903
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.282.386
|% -10,00
|
|DGGYO
|9,47
|2.021.894
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|24.880.068
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|339.413
|% -9,85
|
|EREGL
|16,65
|415.584.475
|% 1,52
|
|FENER
|33,94
|386.559.748
|% 8,43
|
|KOZAL
|112,10
|310.692.799
|% 0,18
|
|GARAN
|6,60
|280.810.636
|% -0,30
|
|NTGAZ
|13,63
|280.703.097
|% -8,40
|
|EKGYO
|1,75
|249.300.141
|% -3,85
|
|TSKB
|1,28
|175.493.717
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,03
|172.483.927
|% -1,93
|
|IHLAS
|0,62
|27.823.135
|% -3,13
|
|GARAN
|6,60
|280.810.636
|% -0,30
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1491
|8,1552
|% 0,07
|
|Euro
|9,6982
|9,7062
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,1629
|11,2189
|% -0,04
|
|Frank
|8,7693
|8,8222
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1646
|2,1754
|% -0,09
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,94
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,14
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