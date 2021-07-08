***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yayınlanan 28 Ocak 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Mali Enerji Santrali'ndeki mevcut 40 MW kurulu güce ek olarak devreye alınması planlanan 20 MW kurulu gücün %85'i (17 MW) devreye alınmış olup, geri kalan 3 MW kurulu gücün de 2021 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948887BIST