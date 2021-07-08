***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 17:07
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yayınlanan 28 Ocak 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Mali Enerji Santrali'ndeki mevcut 40 MW kurulu güce ek olarak devreye alınması planlanan 20 MW kurulu gücün %85'i (17 MW) devreye alınmış olup, geri kalan 3 MW kurulu gücün de 2021 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948887
BIST
17:281.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,27
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:288,6855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:2810,3342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0837
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:28504,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,92
|Açılış
|: 504,09
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:26
|TUREX
|11,57
|11.644.962
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.727.540
|% 9,94
|
|DERHL
|4,54
|21.473.096
|% 9,93
|
|AVGYO
|3,01
|17.133.148
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.682.851
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.012.764
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.303.103
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.733.288
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.992.000
|% -9,90
|
|GARAN
|8,58
|742.718.548
|% -1,72
|
|THYAO
|13,69
|673.946.033
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,10
|507.458.089
|% -0,70
|
|PETKM
|5,34
|419.097.435
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|370.797.797
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|370.797.797
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,88
|230.310.796
|% -1,05
|
|GARAN
|8,58
|742.718.548
|% -1,72
|
|PETKM
|5,34
|419.097.435
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,10
|507.458.089
|% -0,70
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6815
|8,6855
|% 0,00
|
|Euro
|10,3155
|10,3342
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,9215
|11,9813
|% -0,25
|
|Frank
|9,4553
|9,5122
|% 1,19
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% -0,05
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,84
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|-0,09
|
Seans Raporu
17:26
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17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 75 kaybederek (% -1.20 ) 1, 215
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17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, TUREX, DENGE, SILVR
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17:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FADE, KTSKR, SNGYO, ERBOS, KATMR, SANEL, SRVGY
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17:36
BIOEN, MAKTK, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:36
SRVGY, SNGYO, DENGE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında