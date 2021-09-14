***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2021 14:12
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 Temmuz 2020 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında bilindiği üzere şebekeye aynı bağlantı noktasında bağlanmak kaydıyla, birden fazla kaynağa dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması mümkün hale gelmişti.
Bu kapsamda, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %99,99 bağlı ortaklığı Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu kararı uyarınca, 270 MW kurulu güce sahip Bolu Göynük Termik Enerji Santral sahamızın içinde karbon salımını azaltmak amacıyla 35 MW kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi santralinin kurulmasına ve santralimizin hibrit dönüşümünün gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili yasal başvuru süreçleri başlamış olup, gelişmelerle ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Enerji üretim portföyümüzü çeşitlendirme stratejimizin bir parçası olarak yenilenebilir enerji yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963685
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
18:0510,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0408
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0179
En Düşük
9,9390
18:05490,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,36
|Açılış
|: 490,29
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.996
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4476
|8,4506
|% 0,29
|
|Euro
|9,9933
|10,0004
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,6576
|11,7161
|% 0,24
|
|Frank
|9,1443
|9,1994
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2443
|2,2556
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|12,34
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,43
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
-
17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260