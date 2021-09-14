***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Temmuz 2020 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında bilindiği üzere şebekeye aynı bağlantı noktasında bağlanmak kaydıyla, birden fazla kaynağa dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması mümkün hale gelmişti.Bu kapsamda, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %99,99 bağlı ortaklığı Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu kararı uyarınca, 270 MW kurulu güce sahip Bolu Göynük Termik Enerji Santral sahamızın içinde karbon salımını azaltmak amacıyla 35 MW kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi santralinin kurulmasına ve santralimizin hibrit dönüşümünün gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili yasal başvuru süreçleri başlamış olup, gelişmelerle ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır.Enerji üretim portföyümüzü çeşitlendirme stratejimizin bir parçası olarak yenilenebilir enerji yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz.Kamuoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963685BIST