***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 20:36
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18 Ekim 2021 tarihinde, Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Angola Cumhuriyeti Enerji ve Su Bakanlığı ile elektrik üretim ve iletim projelerinin geliştirilmesine yönelik bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971328
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
18:059,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0710
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3460
En Düşük
9,2378
18:0510,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1140
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8666
En Düşük
10,7062
18:05529,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,33
|Açılış
|: 529,72
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
531,00
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|31,90
|1.180.109
|% 10,00
|
|FRIGO
|21,34
|23.296.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|650.025
|% 10,00
|
|PRKAB
|17,20
|128.824.108
|% 9,97
|
|UFUK
|21,18
|403.704
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|239.026.416
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,00
|139.847.723
|% -9,09
|
|LUKSK
|46,20
|18.613.170
|% -5,75
|
|BAYRK
|8,40
|36.315.327
|% -5,72
|
|RAYSG
|9,45
|1.681.791
|% -5,03
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|THYAO
|14,57
|1.037.190.142
|% -0,48
|
|TUPRS
|129,50
|1.014.633.668
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|SISE
|8,16
|913.010.818
|% 1,24
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,35
|508.628.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|341.912.507
|% 2,13
|
|ODAS
|1,44
|205.809.487
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3304
|9,3321
|% 0,77
|
|Euro
|10,8419
|10,8607
|% 1,06
|
|Sterlin
|12,7779
|12,8420
|% 0,66
|
|Frank
|10,0678
|10,1284
|% 0,74
|
|Riyal
|2,4815
|2,4940
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-2,85
|
|Altın Gr.
|529
|530
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,22
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,02
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 72 artarak (% 0.51 ) 1, 523
-
17:57DOBUR
Yüzde 8.38 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 311 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 14, 655.00 milyon TL de