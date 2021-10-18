***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18 Ekim 2021 tarihinde, Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Angola Cumhuriyeti Enerji ve Su Bakanlığı ile elektrik üretim ve iletim projelerinin geliştirilmesine yönelik bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır.Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971328BIST