***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 14:37
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.", ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyetlerini 24 Ocak 2021'den bu yana sürdürmektedir.
Anlaşma kapsamında ihracatın 2 yıl süreyle uzatımı için EPDK'ya başvuruda bulunulmuştur.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973959
BIST
14:351.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
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1.546
En Düşük
1.532
14:359,5450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0087
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
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9,5631
En Düşük
9,4675
14:3511,0841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0095
|Açılış
|: 11,0400
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551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler14:33
|VANGD
|6,49
|30.808.488
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|18.608.579
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|129.097.913
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,17
|61.669.828
|% 9,35
|
|HEDEF
|3,75
|107.170.293
|% 9,33
|
|KRGYO
|6,66
|49.003.618
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|39.690.321
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|273.445.610
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.039.788.662
|% -9,90
|
|MERIT
|24,62
|20.586.816
|% -8,27
|
|GARAN
|10,15
|2.175.796.809
|% 0,20
|
|TSPOR
|5,37
|1.039.788.662
|% -9,90
|
|THYAO
|15,34
|872.222.992
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,84
|565.285.643
|% 1,43
|
|AKBNK
|6,02
|532.930.340
|% 1,18
|
|GARAN
|10,15
|2.175.796.809
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,84
|565.285.643
|% 1,43
|
|TSPOR
|5,37
|1.039.788.662
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,03
|101.698.881
|% 0,00
|
|MRGYO
|0,96
|89.357.444
|% 1,05
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,32
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.625
|3.680
|5,00
|
|Tam
|3.611
|3.702
|8,42
|
|Yarım
|1.745
|1.791
|4,07
|
|Çeyrek
|875
|895
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,40
|
Seans Raporu
14:33
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14:49XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 12, 748.00 milyon TL de
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14:49SNPAM
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 243 adet işlem
-
14:48ESCOM
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 554 adet işlem
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14:47FADE
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 927, 222 adet işlem
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14:46ARSAN
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 567, 231 adet işlem