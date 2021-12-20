***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2 Kasım 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş." ‘nin Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyetinin 2 yıl süreyle uzatımı için EPDK'ya başvuruda bulunulmuştu.Bahsi geçen başvuru, EPDK tarafından onaylanmış olup, Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyeti 2 yıl süreyle, 1 Kasım 2023 tarihine kadar, uzatılmıştır.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984511BIST