***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14 Ocak 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının ilk etabı olan 240 MW kurulu güce sahip Taşkent A santrali ve 270 MW kurulu güce sahip Buhara santrallerimizde kademeli olarak ticari üretime başlamıştık.Ocak ayı üretimine ilişkin kesilen fatura kapsamında Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) ‘dan ilk tahsilat yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002285BIST