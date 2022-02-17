***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2022 08:52
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14 Ocak 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının ilk etabı olan 240 MW kurulu güce sahip Taşkent A santrali ve 270 MW kurulu güce sahip Buhara santrallerimizde kademeli olarak ticari üretime başlamıştık.
Ocak ayı üretimine ilişkin kesilen fatura kapsamında Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) ‘dan ilk tahsilat yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002285
BIST
10:062.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,29
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.054
En Düşük
2.050
10:0613,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0215
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6184
En Düşük
13,5639
10:0615,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
10:06820,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,75
|Açılış
|: 820,24
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler10:06
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|3.582.305
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|RALYH
|8,34
|37.750.229
|% 8,31
|
|ARMDA
|68,70
|752.328
|% 8,27
|
|PKENT
|640,80
|441.511
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|TLMAN
|28,64
|5.643.979
|% -4,72
|
|TUPRS
|198,00
|142.771.829
|% 1,23
|
|THYAO
|29,72
|140.676.867
|% 0,41
|
|YKBNK
|4,06
|68.706.105
|% 1,25
|
|ASELS
|22,32
|67.373.740
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,91
|55.855.692
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,06
|68.706.105
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,37
|37.137.247
|% 0,42
|
|CEMAS
|1,19
|8.972.149
|% 2,59
|
|IHLAS
|0,58
|3.397.251
|% 1,75
|
|THYAO
|29,72
|140.676.867
|% 0,41
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6096
|13,6184
|% 0,16
|
|Euro
|15,4823
|15,4964
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,4326
|18,5251
|% 0,03
|
|Frank
|14,6902
|14,7787
|% -0,03
|
|Riyal
|3,6139
|3,6320
|% 0,05
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|3,85
|
|Altın Gr.
|820
|820
|1,65
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,42
|93,42
|-1,39
|