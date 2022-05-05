***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının tamamına (Taşkent A- 240 MW kurulu güç, Taşkent B- 230 MW kurulu güç, Buhara- 270 MW kurulu güç) ilişkin Bakanlık Kabulü gerçekleştirilmiştir.Bahsi geçen santrallerin tümünde doğalgaz Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek enerji satış fiyatı 25 yıllık ABD Doları bazlı alım garantisi kapsamında belirlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026480BIST