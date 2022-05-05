***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2022 08:32
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının tamamına (Taşkent A- 240 MW kurulu güç, Taşkent B- 230 MW kurulu güç, Buhara- 270 MW kurulu güç) ilişkin Bakanlık Kabulü gerçekleştirilmiştir.
Bahsi geçen santrallerin tümünde doğalgaz Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek enerji satış fiyatı 25 yıllık ABD Doları bazlı alım garantisi kapsamında belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026480
BIST
14:012.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -9,03
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
14:0114,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0875
|Açılış
|: 14,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
14:0115,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1265
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
14:01905,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 8,94
|Açılış
|: 905,64
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler14:01
|ALKA
|35,02
|50.916.148
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.332.015
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|85.542.311
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.388.132
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.320.372
|% 9,92
|
|PETUN
|24,36
|49.483.948
|% -8,35
|
|ODAS
|2,47
|394.549.636
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,84
|117.215.074
|% -7,10
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|KENT
|190,00
|546.584
|% -4,95
|
|SISE
|19,54
|3.647.239.351
|% 3,88
|
|THYAO
|42,42
|1.890.702.678
|% -0,61
|
|KOZAL
|185,40
|1.034.464.963
|% 4,33
|
|TUPRS
|250,60
|993.748.676
|% 2,16
|
|KOZAA
|34,06
|758.519.377
|% 4,80
|
|SISE
|19,54
|3.647.239.351
|% 3,88
|
|ODAS
|2,47
|394.549.636
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,85
|625.961.251
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,67
|287.654.487
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,69
|691.611.545
|% -1,03
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9427
|14,9485
|% 0,59
|
|Euro
|15,8278
|15,8386
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,4307
|18,5231
|% 0,70
|
|Frank
|15,1317
|15,2229
|% 0,73
|
|Riyal
|3,9718
|3,9917
|% 0,59
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,66
|
|Altın Gr.
|904
|905
|7,94
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,45
|