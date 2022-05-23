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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.05.2022 12:21
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

21 Ocak 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ("Aksa Enerji Kongo") ile Kongo Cumhuriyeti arasında, Pointe- Noire şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğalgaz santralinin kapasitesinin 100 MW'a çıkarılıp 30 yıl süre ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştı.
Aksa Enerji Kongo ile Energie Electrique du Congo (E2C- Kongo Cumhuriyeti'nin Elektrik Üretim-İletim-Dağıtım Şirketi) arasında elektriğin ihraç amaçlı iletimine ilişkin anlaşma da imzalanmıştır. Elektrik ihracat anlaşması ve gaz tedarik anlaşmalarının imzalanmasına ilişkin görüşmeler devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031697


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