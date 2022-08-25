***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 09:31
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14 Temmuz 2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye bağlı Aksa Enerji Kazakistan şubesi olarak, 13 Temmuz 2022 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen 240 MW kurulu güce sahip olacak Kyzylorda kombine ısı ve enerji santrali kapasite ihalesini kazanmıştık.
25 Ağustos 2022 tarihinde, bahsi geçen ihale kapsamında Kazakistan Enerji Bakanlığı'na bağlı RFC (Financial Settlement Center of Renewable Energy Limited Liability Partnership) ile 15 yıllık kapasite sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058279
BIST
10:523.099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 38,97
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.099
En Düşük
3.075
10:5218,1673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1699
En Düşük
18,1333
10:5218,1860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0942
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
10:521.028,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.028,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,30
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler10:52
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.477.739
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.130.951
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|33.635.883
|% 9,95
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|OBASE
|16,28
|62.040.178
|% -6,54
|
|THYAO
|69,25
|1.683.067.296
|% 0,87
|
|ISCTR
|7,58
|1.466.142.961
|% 0,66
|
|YKBNK
|6,18
|668.895.012
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,84
|649.757.587
|% 1,05
|
|GARAN
|24,28
|522.637.127
|% 3,67
|
|ISCTR
|7,58
|1.466.142.961
|% 0,66
|
|EKGYO
|3,84
|649.757.587
|% 1,05
|
|YKBNK
|6,18
|668.895.012
|% 2,32
|
|ALBRK
|2,44
|195.537.464
|% 3,83
|
|DOHOL
|5,06
|388.428.061
|% 2,64
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1636
|18,1673
|% 0,14
|
|Euro
|18,1785
|18,1860
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,4317
|21,5392
|% 0,49
|
|Frank
|18,7864
|18,8996
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8180
|4,8422
|% 0,13
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|11,33
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,62
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.897
|6.951
|36,00
|
|Yarım
|3.360
|3.398
|17,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,66
|
Seans Raporu
10:52
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11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 27 artarak (% 1.21 ) 3, 365
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11:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, EKGYO, TRKCM
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11:07XU100
Endeks 3, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 13, 053.00 milyon TL de
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11:07VAKFN
Yüzde 7.93 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 075, 193 adet işlem
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11:06DOGUB
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 463, 072 adet işlem