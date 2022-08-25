***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14 Temmuz 2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye bağlı Aksa Enerji Kazakistan şubesi olarak, 13 Temmuz 2022 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen 240 MW kurulu güce sahip olacak Kyzylorda kombine ısı ve enerji santrali kapasite ihalesini kazanmıştık.25 Ağustos 2022 tarihinde, bahsi geçen ihale kapsamında Kazakistan Enerji Bakanlığı'na bağlı RFC (Financial Settlement Center of Renewable Energy Limited Liability Partnership) ile 15 yıllık kapasite sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058279BIST