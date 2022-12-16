***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2022 10:39
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi yenilenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087729
BIST
11:285.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,55
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.187
11:2818,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:2819,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0369
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:281.064,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,79
|Açılış
|: 1.064,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ARASE
|255,20
|19.923.719
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|959.088
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.125.702
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|75.004.268
|% 9,95
|
|OYAYO
|14,37
|8.473.346
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|96.250.678
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.844.168
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|ALFAS
|293,20
|186.663.282
|% -8,23
|
|PRKME
|25,86
|37.431.488
|% -7,64
|
|ENKAI
|27,30
|2.294.163.597
|% 6,56
|
|VAKBN
|11,75
|2.198.550.228
|% 2,44
|
|EKGYO
|8,16
|2.171.470.372
|% 3,55
|
|THYAO
|139,40
|2.009.696.292
|% -0,50
|
|YKBNK
|11,96
|1.739.469.719
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,16
|2.171.470.372
|% 3,55
|
|SKBNK
|3,11
|677.144.714
|% 6,87
|
|VAKBN
|11,75
|2.198.550.228
|% 2,44
|
|YKBNK
|11,96
|1.739.469.719
|% 1,01
|
|TSKB
|4,90
|607.929.976
|% 5,60
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6459
|18,6585
|% 0,08
|
|Euro
|19,8467
|19,8589
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6149
|22,7283
|% -0,09
|
|Frank
|20,0191
|20,1397
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,01
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,86
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.202
|7.253
|-5,00
|
|Yarım
|3.488
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.772
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|-0,23
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|-0,85
|