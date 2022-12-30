***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 09:21
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Ocak 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ("Aksa Enerji Kongo") ile Kongo Cumhuriyeti arasında, Pointe- Noire şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğalgaz santralinin kapasitesinin 100 MW'a çıkarılıp 30 yıl süre ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştı.
Aksa Enerji Kongo santrali ilk 25 MW'lık ünitesi operasyonel faaliyet başlamış olup santralde üretilen elektrik Demevam etmektedir.
Kamuoyunu saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091345
BIST
10:375.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 62,56
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.550
En Düşük
5.511
10:3718,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7417
En Düşük
18,6689
10:3719,9302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0580
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9983
En Düşük
19,9038
10:371.094,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.094,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler10:37
|RYSAS
|23,76
|10.336.239
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|1.864.859
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.278.599
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,56
|31.409.505
|% -8,33
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PEGYO
|5,38
|5.458.307
|% -5,11
|
|MANAS
|55,45
|16.461.445
|% -4,40
|
|TUPRS
|529,20
|1.317.275.755
|% 4,48
|
|ASELS
|60,00
|1.088.235.671
|% 2,04
|
|THYAO
|143,70
|1.066.180.805
|% 0,98
|
|ENKAI
|33,66
|960.473.260
|% -1,41
|
|TCELL
|38,94
|894.333.046
|% 1,94
|
|EKGYO
|8,70
|649.822.650
|% 0,93
|
|YKBNK
|12,13
|521.515.265
|% 1,08
|
|ISCTR
|13,17
|536.404.310
|% 1,93
|
|PETKM
|20,22
|810.612.405
|% 1,81
|
|SKBNK
|3,11
|119.064.507
|% 1,63
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7162
|18,7206
|% 0,08
|
|Euro
|19,9257
|19,9302
|% -0,29
|
|Sterlin
|22,4504
|22,5630
|% -0,25
|
|Frank
|20,1579
|20,2794
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9636
|4,9885
|% 0,07
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,95
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.385
|7.443
|10,00
|
|Yarım
|3.576
|3.638
|5,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.818
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,14
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|0,60
|