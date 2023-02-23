***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş. ("Şirket") 23 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca,i) İcra Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesineİcra Komitesi Başkanı- Sn. Şaban Cemil Kazancıİcra Komitesi Başkan Yardımcısı-Sn. Korkut Öztürkmenİcra Komitesi Başkan Yardımcısı - Sn. Ahmet Serdar Nişliİcra Komitesi Üyesi- Sn. Cevdet Yalçınİcra Komitesi Üyesi- Sn. Soner Yıldızİcra Komitesi Üyesi- Sn. Volkan Karaçalıii) Şirketimizde Vekaleten CFO pozisyonunda görev yapmakta olan Sn. Cevdet Yalçın'ın 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asaleten CFO olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116422BIST