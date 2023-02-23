***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2023 18:16
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş. ("Şirket") 23 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca,
i) İcra Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine
İcra Komitesi Başkanı- Sn. Şaban Cemil Kazancı
İcra Komitesi Başkan Yardımcısı-Sn. Korkut Öztürkmen
İcra Komitesi Başkan Yardımcısı - Sn. Ahmet Serdar Nişli
İcra Komitesi Üyesi- Sn. Cevdet Yalçın
İcra Komitesi Üyesi- Sn. Soner Yıldız
İcra Komitesi Üyesi- Sn. Volkan Karaçalı
ii) Şirketimizde Vekaleten CFO pozisyonunda görev yapmakta olan Sn. Cevdet Yalçın'ın 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asaleten CFO olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116422
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18:055.086
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
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|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
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|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
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|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
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|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,8715
|18,8755
|% 0,02
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|Euro
|19,9719
|19,9832
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5695
|22,6827
|% -0,39
|
|Frank
|20,1173
|20,2385
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0141
|5,0393
|% -0,02
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-3,72
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|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.543
|7.615
|-26,00
|
|Yarım
|3.685
|3.726
|-13,00
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|Çeyrek
|1.842
|1.863
|-6,00
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|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|12,95
|12,96
|-0,09
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|B. Petrol
|82,06
|82,06
|1,46
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