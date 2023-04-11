***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21 Ekim 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortağı Aksa Yenilenebilir Üretim A.Ş. tarafından, Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'ne ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvuruları kamuoyu ile paylaşmıştık. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında ilgili Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'nin Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi önlisans başvurusu olarak değerlendirilmesine yönelik süreçler ilerletilmiştir.Bu önlisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW olmak üzere toplam 182,24 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair ön lisans hakkı verilmiştirDeğerlendirme süreci devam eden diğer önlisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejimiz doğrultusunda üretim portföyümüzün kaynak çeşitliliğine önem veriyor, 2030 hedeflerimiz kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımlarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ediyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136104BIST