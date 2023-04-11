***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2023 09:00
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Ekim 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortağı Aksa Yenilenebilir Üretim A.Ş. tarafından, Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'ne ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvuruları kamuoyu ile paylaşmıştık. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında ilgili Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'nin Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi önlisans başvurusu olarak değerlendirilmesine yönelik süreçler ilerletilmiştir.
Bu önlisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW olmak üzere toplam 182,24 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair ön lisans hakkı verilmiştir
Değerlendirme süreci devam eden diğer önlisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.
"Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejimiz doğrultusunda üretim portföyümüzün kaynak çeşitliliğine önem veriyor, 2030 hedeflerimiz kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımlarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136104
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,3079
En Düşük
19,2435
17:5921,0828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1526
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0828
En Düşük
20,8745
17:591.238,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.238,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.240,26
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2704
|19,2748
|% 0,03
|
|Euro
|20,9891
|21,0017
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,8474
|23,9670
|% 0,22
|
|Frank
|21,1564
|21,2838
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1221
|5,1478
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|8,64
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.240
|5,65
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.539
|8.620
|41,00
|
|Yarım
|4.171
|4.218
|20,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.109
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,49
|0,07
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,60
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem