Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.05.2023 09:02
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21 Ekim 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortağı Aksa Yenilenebilir Üretim A.Ş. tarafından, Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'ne ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvuruları kamuoyu ile paylaşmıştık. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında ilgili Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'nin Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi önlisans başvurusu olarak değerlendirilmesine yönelik süreçler ilerletilmiştir. Bu önlisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW olmak üzere toplam 182,24 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair verilen ön lisans haklarımıza ek olarak Kırşehir'de 50 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali ile Afyonkarahisar'da 110,76 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair ön lisans hakkımız da alınmış olup toplamda 343 MW kurulu güce ulaşılmıştır. Değerlendirme süreci devam eden diğer önlisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir. "Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejimiz doğrultusunda üretim portföyümüzün kaynak çeşitliliğine önem veriyor, 2030 hedeflerimiz kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımlarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152553


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:084.493
Değişim :  -0,19% |  -8,58
Açılış :  4.533  
Önceki Kapanış :  4.502  
En Yüksek
4.557 En Düşük
4.448
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CANTE 19,36 120.210.374 % 10,00  
ERCB 94,65 170.156.094 % 9,99  
RODRG 40,42 7.670.478 % 9,96  
PSGYO 5,91 108.801.597 % 9,85  
BRKO 4,50 295.421 % 9,22  
daha fazla
13:08 Alış Satış %  
Dolar 19,8234 19,8276 % 0,08  
Euro 21,4898 21,5051 % 0,42  
Sterlin 24,5970 24,7204 % 0,05  
Frank 22,0684 22,2013 % 0,59  
Riyal 5,2696 5,2960 % 0,05  
daha fazla
13:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.980 1.981 2,81  
Altın Gr. 1.262 1.262 1,35  
Cumhuriyet 9.178 9.317 23,00  
Tam 9.131 9.368 18,53  
Yarım 4.517 4.665 58,00  
Çeyrek 2.252 2.312 15,00  
Gümüş.Ons 23,87 23,89 0,03  
Gümüş Gr. 15,19 15,21 -0,01  
B. Petrol 75,52 75,52 -0,07  
Seans Raporu 13:08
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru