***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2023 15:31
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Ekim 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortağı Aksa Yenilenebilir Üretim A.Ş. tarafından, Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'ne ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvuruları kamuoyu ile paylaşmıştık. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında ilgili Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'nin Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi önlisans başvurusu olarak değerlendirilmesine yönelik süreçler ilerletilmiştir. Akabinde bu projelere ek olarak Depolamalı Güneş ve Rüzgar enerji santral başvuruları da yapılmıştır. Ön lisans başvurularımız kapsamında EPDK tarafından Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW , Afyonkarahisar'da 110,76 MW olmak üzere toplam 293 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali ve Kırşehir'de 50 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali kurulumuna ek olarak Eskişehir'de 50 MW önlisans alınmış olup 100 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali ve toplamda 393 MW kurulu güce ulaşılmıştır. Değerlendirme süreci devam eden diğer önlisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir. "Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejimiz doğrultusunda üretim portföyümüzün kaynak çeşitliliğine önem veriyor, 2030 hedeflerimiz kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımlarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168908
BIST
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16:076.279
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 91,69
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:0726,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0576
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:0728,6098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0364
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:071.607,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,71
|Açılış
|: 1.607,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:05
|EUPWR
|114,40
|1.456.001.149
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|419.781.406
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.772.962
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.262.498
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|37.712.982
|% 10,00
|
|YAPRK
|114,20
|51.883.883
|% -6,39
|
|IHAAS
|28,10
|182.950.737
|% -6,27
|
|RAYSG
|31,66
|59.183.497
|% -3,65
|
|ICUGS
|8,21
|19.612.238
|% -3,41
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|THYAO
|217,20
|6.280.222.450
|% 0,93
|
|ASTOR
|82,40
|6.125.551.972
|% 0,92
|
|EKGYO
|8,38
|3.560.314.155
|% -0,83
|
|ASELS
|61,50
|2.987.825.758
|% 4,15
|
|EREGL
|39,48
|2.755.398.845
|% 1,23
|
|EKGYO
|8,38
|3.560.314.155
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,70
|641.337.861
|% 2,78
|
|PETKM
|16,55
|2.407.426.765
|% 3,89
|
|ADESE
|1,75
|243.337.773
|% 8,02
|
|YKBNK
|13,07
|1.439.046.410
|% 0,85
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0866
|26,0921
|% 0,21
|
|Euro
|28,5836
|28,6025
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,1879
|33,3544
|% -0,41
|
|Frank
|29,1516
|29,3272
|% -0,14
|
|Riyal
|6,9340
|6,9688
|% 0,20
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.381
|10.577
|-89,00
|
|Yarım
|5.191
|5.313
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.656
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,08
|19,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|-0,58
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20BOBET
Yüzde 5.57 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 033, 371 adet işlem
-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 57 artarak (% 0.89 ) 6, 902
-
16:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, TRKCM
-
16:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASTOR, EKGYO
-
16:18XU100
Endeks 6, 274 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 77, 371.00 milyon TL de