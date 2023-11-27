Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.11.2023 12:07
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.11.2023 tarihli toplantısında almış olduğu 589 No'lu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi uyarınca, Sn. Pınar Saatcıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.  2004 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olan Pınar Saatcıoğlu, kariyerine PriceWaterhouseCoopers ("PwC")'da Denetçi olarak başlamış, ardından 2007-2009 yılları arasında HSBC'de Hisse Senedi Araştırma Analisti olarak görev almıştır.  2009-2013 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak görev yapan Saatcıoğlu, 2013 yılında Turcas Petrol A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmış ve 7 yıl boyunca buradaki görevine devam etmiştir. Finans sektöründe 15 yıldan fazla deneyimi bulunan Pınar Saatcıoğlu 2020 -2022 yılları arasında Aksa Enerji'de Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Ocak 2023-Kasım 2023 tarihleri arasında ise Enerjisa Enerji'de Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev almıştır.   Sn. Saatcıoğlu, 27.11.2023 tarihi itibarıyla Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi olarak göreve başlamıştır.  Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220168


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:348.043
Değişim :  1,04% |  82,60
Açılış :  8.029  
Önceki Kapanış :  7.960  
En Düşük
8.023 En Yüksek
8.080
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BINHO 221,20 49.261.019 % 10,00  
KONYA 9.020,00 765.604.515 % 10,00  
YAPRK 231,00 33.429.517 % 10,00  
ORCAY 13,42 212.647.349 % 10,00  
SANEL 20,90 7.179.032 % 10,00  
daha fazla
14:32 Alış Satış %  
Dolar 28,9100 28,9123 % 0,19  
Euro 31,6594 31,6699 % 0,20  
Sterlin 36,3811 36,5635 % 0,27  
Frank 32,7039 32,9009 % 0,34  
Riyal 7,6859 7,7244 % 0,18  
daha fazla
14:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,74 24,78 % 0,66  
Platin 935,46 936,74 % 0,66  
Paladyum 1.083,57 1.087,84 % 0,66  
Brent Pet. 79,29 79,29 % 0,66  
Altın Ons 2.011,94 2.012,23 % 0,66  
Seans Raporu 14:32
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru