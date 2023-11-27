***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2023 12:07
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.11.2023 tarihli toplantısında almış olduğu 589 No'lu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi uyarınca, Sn. Pınar Saatcıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olan Pınar Saatcıoğlu, kariyerine PriceWaterhouseCoopers ("PwC")'da Denetçi olarak başlamış, ardından 2007-2009 yılları arasında HSBC'de Hisse Senedi Araştırma Analisti olarak görev almıştır. 2009-2013 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak görev yapan Saatcıoğlu, 2013 yılında Turcas Petrol A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmış ve 7 yıl boyunca buradaki görevine devam etmiştir. Finans sektöründe 15 yıldan fazla deneyimi bulunan Pınar Saatcıoğlu 2020 -2022 yılları arasında Aksa Enerji'de Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Ocak 2023-Kasım 2023 tarihleri arasında ise Enerjisa Enerji'de Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev almıştır. Sn. Saatcıoğlu, 27.11.2023 tarihi itibarıyla Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi olarak göreve başlamıştır. Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220168
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|% 10,00
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|KONYA
|9.020,00
|765.604.515
|% 10,00
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|YAPRK
|231,00
|33.429.517
|% 10,00
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|ORCAY
|13,42
|212.647.349
|% 10,00
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|SANEL
|20,90
|7.179.032
|% 10,00
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|DAPGM
|50,40
|43.757.582
|% -10,00
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|EUYO
|18,00
|10.230.945
|% -10,00
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|SODSN
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|4.686.599
|% -9,99
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|QNBFL
|901,00
|7.748.286
|% -9,67
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|NATEN
|343,75
|450.238.914
|% -7,66
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|THYAO
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|5.202.369.818
|% -0,10
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|ISCTR
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|AKBNK
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|% 4,60
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|ASELS
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|% 2,18
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|ZOREN
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|% 3,21
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|ISCTR
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|3.776.082.275
|% 2,73
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|YKBNK
|18,64
|2.345.248.653
|% 4,60
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|EKGYO
|7,54
|870.962.274
|% 3,01
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|IHLAS
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|118.185.198
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|14:32
|Alış
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|Dolar
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|Euro
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|Riyal
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|936,74
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|% 0,66
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|% 0,66
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