***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10 Kasım 2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan) ile Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren bir anlaşma imzalamıştı. Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin proje finansmanı tamamlanmış olup, santral kurulumu için gerekli ekipman tedariğinin sağlanması kapsamında Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı konumundaki Aksa Enerji Talimarjan FE LLC ile Gülsan Sentetik Dokuma San. Ve Tic. AŞ. arasında "Ekipman Devir Sözleşmesi" imzalanmış ve süreçle ilgili Rekabet Kurulu başvurusu yapılmıştır. Aksa Enerji tarafından kurulacak santral, Özbekistan hükümetinin dağıtık enerji üretimi ve verimlilik odaklı kaynak tasarrufu stratejisi açısından büyük önem arz etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251552BIST