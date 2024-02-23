***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2024 14:06
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10 Kasım 2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan) ile Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren bir anlaşma imzalamıştı. Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin proje finansmanı tamamlanmış olup, santral kurulumu için gerekli ekipman tedariğinin sağlanması kapsamında Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı konumundaki Aksa Enerji Talimarjan FE LLC ile Gülsan Sentetik Dokuma San. Ve Tic. AŞ. arasında "Ekipman Devir Sözleşmesi" imzalanmış ve süreçle ilgili Rekabet Kurulu başvurusu yapılmıştır. Aksa Enerji tarafından kurulacak santral, Özbekistan hükümetinin dağıtık enerji üretimi ve verimlilik odaklı kaynak tasarrufu stratejisi açısından büyük önem arz etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251552
BIST
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16:179.346
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,57
|Açılış
|: 9.362
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|Önceki Kapanış
|: 9.347
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9.294
En Yüksek
9.417
16:1731,0923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1047
|Açılış
|: 31,1600
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|Önceki Kapanış
|: 31,1600
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31,0982
En Düşük
30,4194
16:1733,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 33,6500
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|Önceki Kapanış
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33,1645
16:172.028,49
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|: 0,57%
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|Açılış
|: 2.028,49
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|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
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2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler16:17
|SMART
|57,20
|370.790.541
|% 10,00
|
|OZGYO
|7,15
|213.160.411
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.021.242
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.021.242
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.021.242
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|23.052.688
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|560.515.520
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|149.349.478
|% -9,96
|
|PRKAB
|43,16
|266.435.963
|% -7,10
|
|ARASE
|78,60
|374.450.045
|% -6,98
|
|THYAO
|283,25
|5.834.299.094
|% -0,61
|
|EREGL
|46,80
|5.314.632.326
|% -2,86
|
|ASTOR
|125,30
|4.802.506.264
|% 1,62
|
|ISCTR
|28,56
|4.623.592.554
|% -1,18
|
|EKGYO
|11,63
|3.889.243.344
|% 2,92
|
|EKGYO
|11,63
|3.889.243.344
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|471.360.423
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,93
|1.110.912.926
|% -1,00
|
|ISCTR
|28,56
|4.623.592.554
|% -1,18
|
|ODAS
|10,57
|1.602.454.253
|% 2,22
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0884
|31,0923
|% 0,34
|
|Euro
|33,7029
|33,7131
|% 0,22
|
|Sterlin
|39,3525
|39,5498
|% 0,61
|
|Frank
|35,2388
|35,4511
|% 0,50
|
|Riyal
|8,2650
|8,3065
|% 0,34
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|897,58
|898,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,43
|969,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,40
|82,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,71
|2.027,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
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16:31KARYE
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 60.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 135 adet işlem
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16:30XU100
Endeks 9, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 101, 960.00 milyon TL de
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16:30HUBVC
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 116, 611 adet işlem
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16:29FORTE
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 92.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 221, 105 adet işlem
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16:28PCILT
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 15.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 853, 496 adet işlem