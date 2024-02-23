Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.02.2024 14:06
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

10 Kasım 2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan) ile Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren bir anlaşma imzalamıştı.     Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin proje finansmanı tamamlanmış olup, santral kurulumu için gerekli ekipman tedariğinin sağlanması kapsamında Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı konumundaki Aksa Enerji Talimarjan FE LLC ile Gülsan Sentetik Dokuma San. Ve Tic. AŞ. arasında "Ekipman Devir Sözleşmesi" imzalanmış ve süreçle ilgili Rekabet Kurulu başvurusu yapılmıştır.    Aksa Enerji tarafından kurulacak santral, Özbekistan hükümetinin dağıtık enerji üretimi ve verimlilik odaklı kaynak tasarrufu stratejisi açısından büyük önem arz etmektedir.    Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251552


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:179.346
Değişim :  -0,02% |  -1,57
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294 En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMART 57,20 370.790.541 % 10,00  
OZGYO 7,15 213.160.411 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.021.242 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.021.242 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.021.242 % 10,00  
daha fazla
16:17 Alış Satış %  
Dolar 31,0884 31,0923 % 0,34  
Euro 33,7029 33,7131 % 0,22  
Sterlin 39,3525 39,5498 % 0,61  
Frank 35,2388 35,4511 % 0,50  
Riyal 8,2650 8,3065 % 0,34  
daha fazla
16:17 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,77 22,80 % 0,66  
Platin 897,58 898,94 % 0,66  
Paladyum 965,43 969,17 % 0,66  
Brent Pet. 82,40 82,40 % 0,66  
Altın Ons 2.026,71 2.027,05 % 0,66  
Seans Raporu 16:17
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru