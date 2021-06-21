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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.06.2021 13:42



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 613.169.118
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.226.338.236

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 293.896.220 293.896.220,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 Nâma
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 319.272.898 319.272.898,000 100,00000 B Grubu B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 613.169.118 613.169.118,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 247.403.635
Geçmiş Yıl Karları (TL) 129.592.233
Diğer (TL) 236.173.250


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu, 21 Haziran 2021 tarihinde:
1) Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.‘nin düzenlemiş olduğu 21.06.2021 tarih ve YMM 1860 – 1999 / SAR /1646/2021- 21 sayılı raporda belirtildiği üzere, hisse senedi emisyon primlerinden 247.403.635 TL'nin, geçmiş yı llar karlarından 129.592.233 TL'nin ve 2020 yılı dönem karından 236.173.250 TL'nin olmak üzere toplam 613.169.118 TL'nin Sermaye Hesabına aktarımının yapıldığına ve bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına,
2) Sermaye Piyasası Kanunu Madde 18/7 kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmemizin ekli 6. maddesinin yeni şeklinin kabul edilmesine karar vermiştir.
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
EK: 2 AOA Amendment.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943346


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