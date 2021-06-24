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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.06.2021 11:44



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 613.169.118
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.226.338.236

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 293.896.220 293.896.220,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 Nâma
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 319.272.898 319.272.898,000 100,00000 B Grubu B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 613.169.118 613.169.118,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 247.403.635
Geçmiş Yıl Karları (TL) 129.592.233
Diğer (TL) 236.173.250


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 24.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 613.169.118 TL'den 1.226.338.236 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
EK: 2 AOA Amendment.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943932


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