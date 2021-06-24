***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 613.169.118Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.226.338.236Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 293.896.220 293.896.220,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 NâmaB Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 319.272.898 319.272.898,000 100,00000 B Grubu B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 613.169.118 613.169.118,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 247.403.635Geçmiş Yıl Karları (TL) 129.592.233Diğer (TL) 236.173.250Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2021SPK Başvuru Tarihi 24.06.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 613.169.118 TL'den 1.226.338.236 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 EK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfEK: 2 AOA Amendment.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943932BIST