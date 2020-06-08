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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2020 11:43
GÜNCEL HABERLER



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. Elektrik Ticareti 50000000 50000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Energy Company Ghana Limited Elektrik Üretimi 500000 375000 USD 75,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Enerji Üretim A.Ş. - Y.Ş. Elektrik Üretimi 12900000 12900000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Ghana B.V. Holding Şirketi 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Uzbekistan Investment B.V. Holding Şirketi 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Global Investments B.V. Holding Şirketi 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1000000000 999900000 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Aksa Madagascar B.V. Holding Şirketi 25000 25000



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDRS 3,08 46.752.406 % 10,00  
AYCES 34,54 2.104.297 % 10,00  
CMENT 27,50 8.165.437 % 10,00  
LUKSK 14,88 1.208.033 % 9,98  
RTALB 20,60 6.767.574 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5734 8,6164 % 0,34  
Frank 7,0195 7,0618 % 0,26  
Riyal 1,8020 1,8111 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.696 1.697 11,55  
Altın Gr. 370 370 3,04  
Cumhuriyet 2.399 2.431 -16,60  
Tam 2.470 2.501 -17,20  
Yarım 1.205 1.219 -10,20  
Çeyrek 603 610 -5,10  
Gümüş.Ons 17,68 17,71 0,27  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,08  
B. Petrol 42,77 42,77 0,47  
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