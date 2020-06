***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. Elektrik Ticareti 50000000 50000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Energy Company Ghana Limited Elektrik Üretimi 500000 375000 USD 75,00 Bağlı OrtaklıkAksa Enerji Üretim A.Ş. - Y.Ş. Elektrik Üretimi 12900000 12900000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Ghana B.V. Holding Şirketi 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Uzbekistan Investment B.V. Holding Şirketi 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Global Investments B.V. Holding Şirketi 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1000000000 999900000 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkAksa Madagascar B.V. Holding Şirketi 25000 25000