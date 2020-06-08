***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2020 11:43
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. Elektrik Ticareti 50000000 50000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Energy Company Ghana Limited Elektrik Üretimi 500000 375000 USD 75,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Enerji Üretim A.Ş. - Y.Ş. Elektrik Üretimi 12900000 12900000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Ghana B.V. Holding Şirketi 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Uzbekistan Investment B.V. Holding Şirketi 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Global Investments B.V. Holding Şirketi 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1000000000 999900000 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Aksa Madagascar B.V. Holding Şirketi 25000 25000
12:59110.899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 877,36
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
12:596,7855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
12:597,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
12:59370,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,22
|Açılış
|: 370,01
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,10
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|46.752.406
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.104.297
|% 10,00
|
|CMENT
|27,50
|8.165.437
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|1.208.033
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.767.574
|% 9,98
|
|CASA
|20,80
|112.265
|% -9,88
|
|ALYAG
|1,22
|442.655
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,60
|164.369
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,82
|748.344
|% -6,59
|
|KRGYO
|3,57
|63.689.166
|% -6,05
|
|GARAN
|8,39
|721.649.482
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,72
|436.466.397
|% 4,88
|
|THYAO
|12,80
|395.459.636
|% 0,63
|
|ASELS
|32,16
|337.344.337
|% 0,88
|
|GSRAY
|3,65
|319.569.612
|% 4,58
|
|EKGYO
|1,72
|436.466.397
|% 4,88
|
|GSRAY
|3,65
|319.569.612
|% 4,58
|
|GARAN
|8,39
|721.649.482
|% 1,21
|
|BNTAS
|3,76
|185.397.666
|% 7,43
|
|PETKM
|3,80
|181.732.601
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5734
|8,6164
|% 0,34
|
|Frank
|7,0195
|7,0618
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8020
|1,8111
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|11,55
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,04
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,60
|
|Tam
|2.470
|2.501
|-17,20
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,20
|
|Çeyrek
|603
|610
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,08
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|0,47
|