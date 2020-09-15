***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2020 16:16
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hıdır Yıldız Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Uzmanı 10.12.2019 0216 681 11 42 hidir.yildiz@aksa.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı 212210
Nurdan Cengizek Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Yönetmeni 20.07.2015 0216 681 10 36 nurdan.cengizek@aksa.com.tr -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875110
BIST
16:471.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:477,4873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:478,8815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:47473,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,68
|Açılış
|: 473,45
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:45
|EUKYO
|2,31
|8.227.368
|% 10,00
|
|RYSAS
|7,15
|147.256.262
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.013.647
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.560.174
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|39.973.338
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|78.543.289
|% -8,75
|
|METUR
|5,49
|3.920.276
|% -8,50
|
|PETKM
|4,39
|1.326.029.484
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,14
|1.211.516.533
|% -0,32
|
|SISE
|6,40
|461.030.521
|% -0,47
|
|ECILC
|6,92
|457.699.159
|% 4,37
|
|TUPRS
|81,70
|375.637.640
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,14
|1.211.516.533
|% -0,32
|
|PETKM
|4,39
|1.326.029.484
|% 2,09
|
|IHLAS
|1,08
|213.185.859
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,48
|208.229.171
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,23
|281.884.016
|% 3,72
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4849
|7,4895
|% 0,07
|
|Euro
|8,8788
|8,8886
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,6232
|9,6714
|% 0,42
|
|Frank
|8,2297
|8,2793
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% 0,08
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|0,00
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.199
|10,55
|
|Yarım
|1.509
|1.547
|5,10
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,07
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|0,44
|