***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHıdır Yıldız Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Uzmanı 10.12.2019 0216 681 11 42 hidir.yildiz@aksa.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı 212210Nurdan Cengizek Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Yönetmeni 20.07.2015 0216 681 10 36 nurdan.cengizek@aksa.com.tr -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875110BIST