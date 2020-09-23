***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerŞaban Cemil Kazancı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu başkanlığı. Başkan Yardımcılığı ve ÜyeliğiAhmet Serdar Nişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleriTülay Kazancı Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiMurat Kirazlı Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Enerji Ticareti DirektörüCEM NURİ TEZEL Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) Üst Düzey YöneticiSONER YILDIZ Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) Üst Düzey YöneticiSENLAV GÜNER Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü Üst Düzey Yönetici Mühendislik, Türbin Santralleri Direktörü ve Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım DirektörüCEVDET YALÇIN Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici -MEHMET AKİF ŞAM Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Çeşitli Grup Şİrketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiHİKMET APAYDIN Merkezi Koordinasyon Direktörü Üst Düzey YöneticiMURAT ÇAPTUĞ Batı Afrika Koordinasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Santral Müdürü, Ülke Müdürü, Batı Afrika Santralleri KoordinatörüZÜBEYİR MUSTAFA KIZILTUNÇ Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü Üst Düzey YöneticiÖMER MUZAFFER BAKTIR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876266BIST