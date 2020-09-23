***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2020 10:43
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Şaban Cemil Kazancı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu başkanlığı. Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği
Ahmet Serdar Nişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleri
Tülay Kazancı Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Murat Kirazlı Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Enerji Ticareti Direktörü
CEM NURİ TEZEL Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) Üst Düzey Yönetici
SONER YILDIZ Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) Üst Düzey Yönetici
SENLAV GÜNER Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü Üst Düzey Yönetici Mühendislik, Türbin Santralleri Direktörü ve Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım Direktörü
CEVDET YALÇIN Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici -
MEHMET AKİF ŞAM Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Çeşitli Grup Şİrketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
HİKMET APAYDIN Merkezi Koordinasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici
MURAT ÇAPTUĞ Batı Afrika Koordinasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Santral Müdürü, Ülke Müdürü, Batı Afrika Santralleri Koordinatörü
ZÜBEYİR MUSTAFA KIZILTUNÇ Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü Üst Düzey Yönetici
ÖMER MUZAFFER BAKTIR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876266
BIST