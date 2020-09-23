Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2020 10:43
GÜNCEL HABERLER



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Şaban Cemil Kazancı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu başkanlığı. Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği
Ahmet Serdar Nişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleri
Tülay Kazancı Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Murat Kirazlı Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Enerji Ticareti Direktörü
CEM NURİ TEZEL Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) Üst Düzey Yönetici
SONER YILDIZ Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) Üst Düzey Yönetici
SENLAV GÜNER Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü Üst Düzey Yönetici Mühendislik, Türbin Santralleri Direktörü ve Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım Direktörü
CEVDET YALÇIN Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici -
MEHMET AKİF ŞAM Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Çeşitli Grup Şİrketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
HİKMET APAYDIN Merkezi Koordinasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici
MURAT ÇAPTUĞ Batı Afrika Koordinasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici Santral Müdürü, Ülke Müdürü, Batı Afrika Santralleri Koordinatörü
ZÜBEYİR MUSTAFA KIZILTUNÇ Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü Üst Düzey Yönetici
ÖMER MUZAFFER BAKTIR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876266


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:001.103
Değişim :  0,65% |  7,07
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.096  
En Yüksek
1.106 En Düşük
1.099
BIST En Aktif Hisseler15:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADESE 2,31 364.311.038 % 10,00  
ACSEL 13,42 3.783.052 % 10,00  
RODRG 6,38 2.588.257 % 10,00  
DARDL 15,18 8.467.513 % 10,00  
ISBIR 2.357,10 971.125 % 10,00  
daha fazla
15:00 Alış Satış %  
Dolar 7,6891 7,6929 % 0,40  
Euro 8,9903 8,9953 % 0,19  
Sterlin 9,7563 9,8052 % 0,22  
Frank 8,3135 8,3636 % 0,16  
Riyal 2,0442 2,0545 % 0,32  
daha fazla
15:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.885 -15,24  
Altın Gr. 466 466 -2,66  
Cumhuriyet 3.100 3.150 -26,00  
Tam 3.079 3.156 -36,38  
Yarım 1.488 1.526 -17,60  
Çeyrek 746 763 -8,80  
Gümüş.Ons 23,35 23,39 -1,00  
Gümüş Gr. 5,78 5,79 -0,23  
B. Petrol 41,74 41,74 0,03  
Seans Raporu 15:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru