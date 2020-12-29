***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviŞABAN CEMİL KAZANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.0008 A Bağımsız Üye Değil - Herhangi bir komitede yer almamaktadır.AHMET SERDAR NİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 30.07.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleri Evet A Bağımsız Üye Değil - Herhangi bir komitede yer almamaktadır.TÜLAY KAZANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.07.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet A Bağımsız Üye Değil - Herhangi bir komitede yer almamaktadır.MEHMET AKİF ŞAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.07.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kazancı Holding ve diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleri Evet A Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi/ Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi/ ÜyeÖMER MUZAFFER BAKTIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.07.2019 İcrada Görevli Değil - Kazancı Holding Yönetim Kurulu üyeliği Evet B Bağımsız Üye Değil - Herhangi bir komitede yer almamaktadır.MURAT YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.07.2019 İcrada Görevli Değil - Türk bankacılık ve reel sektörlerinde ekonomi ve iş geliştirme konularında danışman Evet B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi/ ÜyeİLHAN HELVACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.07.2019 İcrada Görevli Değil - Avukat - Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu Hayır B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214 Değerlendirildi Hayır Herhangi bir komitede yer almamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895481BIST