***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.02.2021 15:14
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pınar Saatcıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü 01.10.2020 0216 681 10 53 pinar.saatcioglu@aksa.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı SPK İleri Düzey Lisansı: 207867 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı: 701822
Nurdan Cengizek Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Yönetmeni 20.07.2015 0216 681 10 36 nurdan.cengizek@aksa.com.tr -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906675
BIST
15:311.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 24,10
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.498
En Düşük
1.472
15:317,1816
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -0,1377
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
15:318,6825
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -0,2029
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
15:31430,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,01
|Açılış
|: 430,52
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler15:31
|DZGYO
|5,50
|49.391.802
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.447.828
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.794.444
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.324.318
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.624,00
|888.696
|% 10,00
|
|NIBAS
|38,90
|52.312.103
|% -10,00
|
|KAPLM
|32,66
|11.168.628
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|123,50
|1.706.425.353
|% 7,02
|
|ODAS
|4,09
|1.078.217.700
|% 7,92
|
|GARAN
|9,41
|768.358.608
|% 1,07
|
|KARSN
|5,66
|755.717.079
|% 8,64
|
|SISE
|7,38
|616.056.892
|% 2,07
|
|ODAS
|4,09
|1.078.217.700
|% 7,92
|
|EKGYO
|2,44
|611.206.318
|% 1,24
|
|GSDHO
|2,54
|400.120.684
|% 9,48
|
|KARSN
|5,66
|755.717.079
|% 8,64
|
|DOHOL
|3,94
|500.415.211
|% 1,29
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1793
|7,1816
|% -1,88
|
|Euro
|8,6784
|8,6825
|% -2,28
|
|Sterlin
|9,8105
|9,8597
|% -1,86
|
|Frank
|7,9821
|8,0302
|% -2,47
|
|Riyal
|1,9071
|1,9166
|% -1,98
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,96
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|2.845
|2.888
|-64,00
|
|Tam
|2.823
|2.896
|-71,23
|
|Yarım
|1.364
|1.401
|-34,45
|
|Çeyrek
|684
|701
|-17,23
|
|Gümüş.Ons
|29,67
|29,70
|2,79
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,51
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|0,79
|