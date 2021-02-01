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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.02.2021 15:14



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pınar Saatcıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü 01.10.2020 0216 681 10 53 pinar.saatcioglu@aksa.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı SPK İleri Düzey Lisansı: 207867 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı: 701822
Nurdan Cengizek Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Yönetmeni 20.07.2015 0216 681 10 36 nurdan.cengizek@aksa.com.tr -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906675


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DZGYO 5,50 49.391.802 % 10,00  
DNISI 16,06 32.447.828 % 10,00  
SEKUR 35,42 14.794.444 % 10,00  
IDEAS 16,28 4.324.318 % 10,00  
ISBTR 42.624,00 888.696 % 10,00  
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Riyal 1,9071 1,9166 % -1,98  
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Altın Ons 1.865 1.865 22,96  
Altın Gr. 430 430 -3,28  
Cumhuriyet 2.845 2.888 -64,00  
Tam 2.823 2.896 -71,23  
Yarım 1.364 1.401 -34,45  
Çeyrek 684 701 -17,23  
Gümüş.Ons 29,67 29,70 2,79  
Gümüş Gr. 6,84 6,85 0,51  
B. Petrol 55,81 55,81 0,79  
Seans Raporu 15:31
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