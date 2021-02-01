***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoPınar Saatcıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü 01.10.2020 0216 681 10 53 pinar.saatcioglu@aksa.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı SPK İleri Düzey Lisansı: 207867 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı: 701822Nurdan Cengizek Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Yönetmeni 20.07.2015 0216 681 10 36 nurdan.cengizek@aksa.com.tr -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906675BIST