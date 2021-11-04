***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2021 19:57
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ali Metin Kazancı 282.528.871,57 TRY 23,04
Şaban Cemil Kazancı 587.067.920,65 TRY 47,87
Mehmet Kazancı 57.265.417,61 TRY 4,67
Tülay Kazancı 47.039.450,18 TRY 3,84
Necati Baykal 9.739,02 TRY 0,00
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 587792440 TRY 47,93 8 kişilik Yönetim Kurulu'nun yarısı A Grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar arasından seçilir. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 638545796 TRY 52,07 İmtiyaz yoktur. 262.316.000 TL'lik nominal bölümü borsada işlem görmektedir. İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Şaban Cemil Kazancı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu başkanlığı. Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği
Ahmet Serdar Nişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleri
Tülay Kazancı Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Murat Kirazlı Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü Elektrik Mühendisi Enerji Ticareti Direktörü
CEM NURİ TEZEL Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)
SONER YILDIZ Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) Makine Mühendisi Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)
ÖMER MUZAFFER BAKTIR Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi
KORKUT ÖZTÜRKMEN Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı, Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Danışma Konseyi Üyesi
MURAT YEŞİLYURT BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ekonomist BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Türk bankacılık ve reel sektörlerinde ekonomi ve iş geliştirme konularında danışman
İLHAN HELVACI BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Avukat BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Avukat - Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
HALİT HAYDAR YILDIZ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Finans Sektörü Profesyoneli BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı?nda Yönetim Kurulu Üyesi ve RD Global A.Ş.de İcra Kurulu Üyes
BARIŞ ERDENİZ İCRA KOMİTESİ ÜYESİ İş Adamı / İş Kadını İCRA KOMİTESİ ÜYESİ KAZANCI HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YAŞAR ERKİN ŞAHİNÖZ İCRA KOMİTESİ ÜYESİ Danışman BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İCRA KOMİTESİ ÜYESİ ERKİN ŞAHİNÖZ AKADEMİDE ORTAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974976
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