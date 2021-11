***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ali Metin Kazancı 282.528.871,57 TRY 23,04Şaban Cemil Kazancı 587.067.920,65 TRY 47,87Mehmet Kazancı 57.265.417,61 TRY 4,67Tülay Kazancı 47.039.450,18 TRY 3,84Necati Baykal 9.739,02 TRY 0,00Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 587792440 TRY 47,93 8 kişilik Yönetim Kurulu'nun yarısı A Grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar arasından seçilir. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 638545796 TRY 52,07 İmtiyaz yoktur. 262.316.000 TL'lik nominal bölümü borsada işlem görmektedir. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerŞaban Cemil Kazancı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu başkanlığı. Başkan Yardımcılığı ve ÜyeliğiAhmet Serdar Nişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleriTülay Kazancı Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiMurat Kirazlı Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü Elektrik Mühendisi Enerji Ticareti DirektörüCEM NURİ TEZEL Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)SONER YILDIZ Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) Makine Mühendisi Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)ÖMER MUZAFFER BAKTIR Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu ÜyesiKORKUT ÖZTÜRKMEN Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı, Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Danışma Konseyi ÜyesiMURAT YEŞİLYURT BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ekonomist BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Türk bankacılık ve reel sektörlerinde ekonomi ve iş geliştirme konularında danışmanİLHAN HELVACI BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Avukat BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Avukat - Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk BürosuHALİT HAYDAR YILDIZ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Finans Sektörü Profesyoneli BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı?nda Yönetim Kurulu Üyesi ve RD Global A.Ş.de İcra Kurulu ÜyesBARIŞ ERDENİZ İCRA KOMİTESİ ÜYESİ İş Adamı / İş Kadını İCRA KOMİTESİ ÜYESİ KAZANCI HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİYAŞAR ERKİN ŞAHİNÖZ İCRA KOMİTESİ ÜYESİ Danışman BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İCRA KOMİTESİ ÜYESİ ERKİN ŞAHİNÖZ AKADEMİDE ORTAK