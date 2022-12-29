***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2022 08:46
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091026
BIST
10:555.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 16,99
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:5518,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:5519,9429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0863
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:551.086,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.086,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:55
|TERA
|17,71
|579.896
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|78.671.580
|% 9,95
|
|SAMAT
|17,57
|21.522.762
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|540,00
|1.258.416.148
|% -9,50
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,34
|587.754.929
|% -5,88
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|ENKAI
|33,66
|1.423.273.436
|% 5,58
|
|THYAO
|139,50
|1.362.422.237
|% -0,43
|
|KOZAL
|540,00
|1.258.416.148
|% -9,50
|
|PETKM
|19,55
|946.511.871
|% 2,68
|
|ASELS
|58,70
|775.123.789
|% 0,51
|
|EKGYO
|8,27
|753.094.621
|% 1,35
|
|YKBNK
|11,86
|654.253.063
|% 2,33
|
|PETKM
|19,55
|946.511.871
|% 2,68
|
|ENKAI
|33,66
|1.423.273.436
|% 5,58
|
|TSKB
|4,31
|161.086.465
|% 1,17
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7187
|18,7239
|% 0,07
|
|Euro
|19,9134
|19,9429
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,4469
|22,5595
|% 0,12
|
|Frank
|20,1009
|20,2220
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9662
|4,9911
|% 0,08
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|3,18
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,12
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.338
|7.394
|4,00
|
|Yarım
|3.553
|3.617
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|0,06
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|-1,01
|