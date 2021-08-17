***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.08.2021 20:55
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2021
Karar Sayısı
505
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve bağlı ortaklıkları 30 Haziran 2021 sorumluluk kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958841
BIST
18:051.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0194
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
18:059,8899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0787
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
18:05484,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,80
|Açılış
|: 484,07
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELGD
|6,50
|29.807.602
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.157.503
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|200.151.628
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.638.173
|% 9,97
|
|VANGD
|5,87
|24.690.033
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.317.184
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.200.797
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.694.114
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,80
|19.279.738
|% -8,20
|
|DARDL
|2,44
|90.258.122
|% -7,92
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|GENIL
|16,60
|748.700.151
|% 4,60
|
|TUPRS
|102,70
|662.210.570
|% 2,09
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,60
|445.626.577
|% 2,36
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|HALKB
|4,80
|503.072.349
|% 1,05
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4333
|8,4370
|% -0,20
|
|Euro
|9,8839
|9,8873
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,5527
|11,6106
|% -0,99
|
|Frank
|9,1888
|9,2441
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2418
|2,2530
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-2,69
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem