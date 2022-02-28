***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
28.02.2022 23:53
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2022
Karar Sayısı
524
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2021 konsolide sorumluluk beyanı kamuoyuna bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005584
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0061
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,8663
En Düşük
13,7651
18:0515,5568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0150
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,5994
En Düşük
15,4761
18:05850,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 11,33
|Açılış
|: 849,71
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7388
|13,9121
|% 0,49
|
|Euro
|15,5334
|15,5650
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,5239
|18,6168
|% 0,42
|
|Frank
|15,0427
|15,1333
|% 1,32
|
|Riyal
|3,6822
|3,7006
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.910
|-1,35
|
|Altın Gr.
|850
|850
|10,99
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,47
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|-0,02
|
|B. Petrol
|98,17
|98,17
|0,08
|