***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.05.2022 20:04
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2022
Karar Sayısı
532
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2022 konsolide sorumluluk beyanı kamuoyuna bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028059
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1658
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1381
En Düşük
14,9241
18:0515,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1987
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,0068
En Düşük
15,7132
18:05900,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,71
|Açılış
|: 900,48
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0735
|15,0938
|% 1,00
|
|Euro
|15,9276
|15,9742
|% 1,27
|
|Sterlin
|18,5469
|18,6400
|% 0,90
|
|Frank
|15,1089
|15,1999
|% 0,39
|
|Riyal
|4,0079
|4,0280
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-27,57
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|-0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|-6,50
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
-
17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
-
17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK