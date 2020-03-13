***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:08
***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828481
BIST
14:4397.875
En Yüksek
|Değişim
|: 4,52%
|| 4.235,25
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
97.927
En Düşük
91.644
14:436,2743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0430
|Açılış
|: 6,2620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:437,0010
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0719
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
14:43319,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,92
|Açılış
|: 319,44
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|532.622
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.970.238
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,99
|4.885.534
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|429.528
|% 9,93
|
|GOODY
|3,60
|14.127.350
|% 9,76
|
|AKGRT
|5,14
|4.330.497
|% -14,05
|
|ECZYT
|9,81
|32.426.654
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|2.433
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|ASELS
|25,70
|749.415.292
|% 5,50
|
|THYAO
|9,27
|704.530.858
|% 9,32
|
|GARAN
|9,30
|374.083.179
|% 6,41
|
|YKBNK
|2,24
|220.948.273
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|ODAS
|1,34
|179.404.671
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,93
|103.558.173
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,24
|220.948.273
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,20
|94.390.458
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8449
|7,8842
|% -0,84
|
|Frank
|6,5913
|6,6310
|% -1,08
|
|Riyal
|1,6656
|1,6740
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|9,82
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.128
|2.160
|8,00
|
|Tam
|2.115
|2.167
|-0,41
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,20
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,09
|35,09
|1,87
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:54YKGYO
Yüzde 8.28 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 817, 995 adet işlem
-
14:53VAKKO
Yüzde 8.03 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 799 adet işlem
-
14:52ALGYO
Yüzde 9.40 oranında artışla 9.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 048, 017 adet işlem
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4535, 92 artarak (% 3.99 ) 118, 310
-
14:51XU100
Endeks 97, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 91 üstünde . İşlem hacmi 5, 530.00 milyon TL de