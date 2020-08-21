***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:14
***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870603
BIST
14:591.133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,62
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.125
14:597,2296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0679
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
14:598,5114
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -0,1472
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
14:59445,91
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -11,04
|Açılış
|: 445,91
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
444,69
BIST En Aktif Hisseler14:59
|GARFA
|12,32
|15.868.604
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.004.747
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.738.261
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,80
|3.854.286.536
|% 3,23
|
|TUPRS
|93,00
|2.987.830.332
|% 1,09
|
|GARAN
|7,29
|1.087.020.373
|% 2,10
|
|AKBNK
|5,16
|685.427.690
|% 1,57
|
|VAKBN
|4,46
|648.710.771
|% 3,48
|
|PETKM
|4,80
|3.854.286.536
|% 3,23
|
|YKBNK
|2,19
|452.134.452
|% 1,39
|
|ZOREN
|3,06
|540.218.379
|% 5,15
|
|EKGYO
|2,04
|352.354.179
|% 0,49
|
|GARAN
|7,29
|1.087.020.373
|% 2,10
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2197
|7,2296
|% -0,93
|
|Euro
|8,4933
|8,5114
|% -1,70
|
|Sterlin
|9,4454
|9,4927
|% -1,77
|
|Frank
|7,8861
|7,9336
|% -1,53
|
|Riyal
|1,9214
|1,9310
|% -0,97
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-30,11
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-11,32
|
|Cumhuriyet
|2.960
|3.004
|-75,00
|
|Tam
|2.945
|3.021
|-73,88
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|-35,74
|
|Çeyrek
|714
|731
|-17,86
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,21
|
|B. Petrol
|44,25
|44,25
|-0,63
|
Seans Raporu
14:59
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15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 9 artarak (% 0.77 ) 1, 289
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15:09XU100
Endeks 1, 134 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 18, 673.00 milyon TL de
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15:05AVHOL
Yüzde 9.70 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 978, 231 adet işlem
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15:04XU100
Endeks 1, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 18, 331.00 milyon TL de
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15:04ERBOS
Yüzde 4.15 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 988 adet işlem