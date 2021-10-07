***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2021 14:38
***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967960
BIST
15:501.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,73
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:508,8824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:5010,2836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0111
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:50501,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,37
|Açılış
|: 501,45
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:48
|OZBAL
|16,61
|44.654.303
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.859.704
|% 10,00
|
|BURCE
|23,78
|5.416.057
|% 9,99
|
|MERIT
|17,42
|5.281.150
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.070.592
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|29.697.567
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.888.664
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|399.342.157
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,25
|1.700.256.233
|% 2,46
|
|GARAN
|9,35
|906.712.664
|% 1,41
|
|THYAO
|14,07
|739.488.635
|% 2,63
|
|EREGL
|16,83
|663.212.513
|% 4,21
|
|ASELS
|15,42
|638.500.093
|% 3,98
|
|PETKM
|6,25
|1.700.256.233
|% 2,46
|
|ODAS
|1,45
|158.485.540
|% 2,11
|
|GARAN
|9,35
|906.712.664
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,78
|123.919.726
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|126.467.013
|% 1,58
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8748
|8,8788
|% 0,10
|
|Euro
|10,2733
|10,2793
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0318
|12,0922
|% 0,13
|
|Frank
|9,5339
|9,5914
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3598
|2,3716
|% 0,04
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-6,29
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|-5,30
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-2,56
|
|Çeyrek
|802
|820
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|80,69
|80,69
|-0,39
|